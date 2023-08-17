Kayseri'de iplik yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
E.K. idaresindeki 46 AGJ 909 plakalı iplik yüklü tırın dorsesi, Kayseri-Ankara kara yolunun 6. kilometresinde belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.