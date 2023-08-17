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        Talas'ta 41 noktada kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 13:31
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        Talas'ta 41 noktada kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
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        KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi tarafından 1 milyon metrekarelik alanda başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, ilçe genelinde 41 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerini belirtti.

        Şu ana kadar dönüşüm kapsamında 2 bin 303 konutun yıkımını gerçekleştirdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

        "6 Şubat Kahramanmaraş depreminin acısı hala yüreğimizde. Bugün de 17 Ağustos 1999 depreminin 24. yıldönümü. Yani deprem hayatımızın inkar ve ihmal edilemez bir gerçeği. Bu nedenle Talas Belediyesi olarak konuyla ilgili çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Depreme karşı alınacak en önemli tedbirlerin başında da yapılarımızı sağlamlaştırmak geliyor. Bu kapsamda ilçe genelinde 41 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz ve şu ana kadar 2 bin 303 konutun yıkımını gerçekleştirdik. Bu kapsamda daha önce yıkımı tamamlanarak yeniden inşa edilen 96 binada 3 bin 209 konut ve 343 iş yerinin teslimini gerçekleştirdik."

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