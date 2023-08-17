Kayseri'de Uyuşturucu ile Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temeli atılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Uyuşturucu ile Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreni yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden birisi olacak bir yatırımın daha hayata geçirileceğini ifade etti.

Büyükkılıç, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan yapım ve işletim işbirliği protokolü kapsamında merkezin temel atma töreninin yarın gerçekleşeceğini belirtti.

Merkezin İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 40 yataklı ve 200 dönüm bir alan üzerine kurulacağını anlatan Büyükkılıç, bu yerin sadece Kayseri'ye değil tüm İç Anadolu Bölgesi'ne hizmet vereceğini kaydetti.

Büyükkılıç, törene Bakan Özhaseki'nin de katılacağını aktardı.