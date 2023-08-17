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        Bakan Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 18:45
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        Bakan Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuştu:
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        KAYSERİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 25 yerde imar yetkisinin bakanlığa geçtiğini belirterek, "Deprem bölgesinde taviz yok. Ağa gelmiş, eşraf gelmiş, hatırlı gelmiş, partili gelmiş, baskı yapıyor. Yok öyle bir şey. Dimdik duracaklar başkanlar." dedi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan Özhaseki, depremzedeleri güvenli konutlarına oturtuncaya kadar rahat edemeyeceklerini söyledi.

        Belediye başkanlığı döneminde imar konusunda titizlikle görev yaptığını, bu titizliği deprem bölgesinde de devam ettirdiklerini dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Çok şükür, Kayseri'de yıllarca yapılan belediyecilikle bir yere geldik. Bugün de gidip konuştuğum yerlerde şöyle bir vicdani rahatlık içerisinde söylüyorum. Kardeşim fay kırıkları üzerine yapamazsınız, bitti, nokta. Yaptırmayacağız. Deprem bölgesinde zaten imar yetkisini 25 yerde biz aldık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz yürütüyoruz. Deprem bölgesinde taviz yok. Ağa gelmiş, eşraf gelmiş, hatırlı gelmiş, partili gelmiş, baskı yapıyor. Yok öyle bir şey. Dimdik duracaklar başkanlar. Fay kırığının geçtiği yerde 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız. 65 metre sağlı sollu. Eğer oraya koyarsanız ne olur? Evi çelikten, Devlet Demir Yollarının bu rayları var ya, onlardan yapsanız dahi onu bükecek kadar aşağıdan bir enerji geliyor. Her halükarda yıkılır."

        - Kayserispor'a "transfer tahtası" müjdesi

        Bir gazetecinin "Kayserispor'un transfer tahtasının açılması konusunda bir gelişme var mı?" sorusuna cevap veren Özhaseki, Kayserispor'un herkesin ortak noktası olduğunu belirterek, kendisinin de sarı-kırmızılı kulübün onursal başkanlığının devam ettiğini hatırlattı.

        Geçmişte yapılan birtakım ufak tefek hataların birikerek bugünkü hale gelindiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

        "Geçen seneden beri çok konuşulan bir konu. Kayseri'nin ileri gelenlerini davet ederek kaç toplantı yaptık, hatırlamıyorum. En sonunda ete ve kemiğe büründü. Bir yerlerden birtakım imkanlar bulunmaya çalışıldı. Onlarla şimdi Kayserispor'un tahtasının açılması niyetinde ciddi adımlar var. Zannedersem 48 ama üç kişi daha şikayet etmiş. 51 futbolcuyla Kayserispor anlaşmak zorunda. Daha doğrusu haklarını vermek istiyoruz. Şu veya bu şekil. Onların 20'siyle anlaşılmış. 20'siyle de önümüzdeki hafta anlaşılıyor. Geriye kalanlar için de formül arıyoruz. Bulduk diyebiliriz, söz aldık birtakım yerlerden. İstanbul'dan sağ olsunlar hayırseverlerimiz geliyor. Onlarla yine oturacağız. İnşallah bir hafta 10 gün içerisinde Kayserispor'un transfer tahtasını açarız diye düşünüyorum."

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