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        Kayseri'de kadılara yönelik e-ticaret eğitimi verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:32
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        Kayseri'de kadılara yönelik e-ticaret eğitimi verilecek
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadılara yönelik e-ticaret eğitimi düzenleneceğini duyurdu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi tarafından verilecek eğitim, Kayseri Valiliği, Kayseri Kadın Kooperatifleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Tekno Gelişim Business Solutions ve İdea Soft Akademi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

        ​​​​​​​Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda başlayacak eğitim, 4 gün 16 saat sürecek ve 11 Eylül'de sona erecek.

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