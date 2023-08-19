Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de marangoz ustası Anadolu kültürünü ahşap minyatürlerde yaşatıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de marangoz ustası Anadolu kültürünü ahşap minyatürlerde yaşatıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Develi ilçesinde marangoz ustası Ahmet Ilgın, Anadolu kültüründe önemli yere sahip olan karasaban, at arabası, su testisi ve düven gibi aletlerin ahşaptan minyatürünü yapıyor.

        Marangoz ustası Ilgın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çok sevdiği mesleğinden malulen emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için ilçe merkezinde küçük bir atölye açmaya karar verdi.

        Çocukluk yıllarını her zaman özlemle anan Ilgın, geçmişte Anadolu kültüründe önemli yere sahip olan kağnı, at arabası, düven ve karasaban gibi aletlerin unutulmaması için ahşaptan minyatürünü yapmak için kolları sıvadı.

        Ilgın, hiçbir makine kullanmadan el işçiliği ve alın teriyle işlediği bu aletleri, gençlerin tanıması ve unutmaması için dükkanında sergiliyor.

        Marangoz ustası Ilgın, AA muhabirine, çocukluk yıllarında kullanılan küçük büyük birçok aletin ahşaptan minyatürünü yaptığını söyledi.

        Marangozluk yaparken yaşadığı bir kaza sonucu malulen emekli olmak zorunda kaldığını anlatan Ilgın, "Emekli hayatında gezmeyle tozmayla vakit geçiremedim. Küçük bir yer açmaya karar verdim. Amacım hem memleketime hem de şimdiki neslimize, gençlerimize Anadolu kültürünü öğretmek, anlatmak. Kağnı, at arabası desem bilmiyorlar. Öküz desem adam ne olduğunu bilmiyor." diye konuştu.

        Ilgın, mesleğini severek yaptığını ve dünyaya yeniden gelse yine marangoz ustası olmak isteyeceğini dile getirdi.

        - "Dükkana gelip malzemelere bakınca şaşıranlar oluyor"

        Anadolu kültürüne ait ve artık unutulmaya başlanmış birçok aleti ahşaptan yaptığını anlatan Ilgın, şunları kaydetti:

        "Ahşabı çok seviyorum. Kağnı arabası, at arabası, sehpa, keklik kafesi, sedir ve şark odası gibi şeyler yaparım. Yani isteyen vatandaşlara bunları yaparız. Maalesef talep fazla yok. Sadece talebeler veyahut gurbetten gelen yaşlı insanlarımız bunları önceden bildiği için geliyor. Yoksa gençlerimiz bunları bilmiyor. Gençlerimize kültümüzü anlatmak, bir şeyler öğretmek için en azından, bunları unutturmamak için gayret ediyorum. Dükkana gelip malzemelere bakınca şaşıranlar oluyor. Karasabanı ne bilsinler. Biz onlarla büyüdük."

        Ilgın tamamen el işçiliğiyle üretim yaptığını anlatarak, "İnsan içinden geldiği müddetçe her şeyi yapar. Şuradaki su bardağı bir günümü alıyor. Bunu elimde yapıyorum. Rendeyle sile sile bu duruma getiriyoruz. Hepsi el emeğim, alın terim. Bunları hayalle yapıyorum. İçinde bir özlem olacak, yapacaksın." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki, Kayseri'de Talas Millet Bahçesi'nin temel atma törenine kat...
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de Talas Millet Bahçesi'nin temel atma törenine kat...
        Bakan Özhaseki, Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Lisesinin temel atma törenin...
        Bakan Özhaseki, Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Lisesinin temel atma törenin...
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        FETÖ hükümlüsü meslekten ihraç komiser yardımcısı, yakalandı
        FETÖ hükümlüsü meslekten ihraç komiser yardımcısı, yakalandı
        Bakan Özhaseki: Bağımlılıktan büyük deprem olamaz (2)
        Bakan Özhaseki: Bağımlılıktan büyük deprem olamaz (2)
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma tö...
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma tö...