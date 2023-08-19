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        Kayseri'de 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 20:22
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        Kayseri'de 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir tırın dorsesinde 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Takibe aldıkları bir tırı kent girişinde durduran ekipler, araçtaki P.H. ve K.Y'yi gözaltına aldı.

        Tırın dorsesinde narkotik köpeklerle yapılan aramada 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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