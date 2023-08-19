Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Bakan Özhaseki, Kayseri'de kentsel dönüşüm projesi anahtar teslim töreninde konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de kentsel dönüşüm projesi anahtar teslim töreninde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizim bir an önce kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Bir an önce sağlıklı konutlarımıza çıkmamız lazım. Bir an önce yapı stokumuzu yenilememiz lazım." dedi.

        Özhaseki, TOKİ tarafından Kayseri'de yaptırılan "Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 572 Konut Anahtar Teslim Töreni"nde, kentte geçmişten bugüne yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Özhaseki, cennet gibi bir vatan olan bu coğrafyanın bir deprem bölgesi olmasının ise en büyük dezavantajı oluşturduğuna dikkati çekti. Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Himalayalar'dan başlayarak Alpler'e doğru uzanan sıra dağlar içerisinde en riskli 5 ülkeden birisi Türkiye olarak geçiyor. 'Türkiye bir deprem ülkesidir' diye not düşülüyor. Şu anda birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde bulunan bizim bölgelerimizin oranı yüzde 66. Bu yüzde 66'lık bölümde yaşayanların nüfusu ise yüzde 71. Yani her an deprem olabilecek ölçüde bir zorluğu olan coğrafyada nüfusumuzun yüzde 70'inden fazla insan yaşıyor. Son yüzyıl içerisinde ana karamızda meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetteki deprem sayısı 60. Neredeyse bir veya iki senede bir mutlaka bir deprem oluyor 6-7 şiddetinde. Toprağa verdiğimiz canlarımızın sayısı 130 bin. Bu işin mali hasarını hiç düşünmeyin. 100 milyarlarca dolar. O kadar büyük bir bela var karşımızda. Böyle olunca bizim bir an önce kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Bir an önce sağlıklı konutlarımıza çıkmamız lazım. Bir an önce yapı stokumuzu yenilememiz lazım. Bunu bir an önce yaparsak emniyetli bir vaziyette evlerimizde otururuz."

        Vatandaşların bu konutlarda rahatça oturabileceklerini söyleyen Özhaseki, "Kendinizi dışarı atmayın lütfen ama öbür eski yapılanlarla ilgili tabii ki kimseye bir şey diyemem. O yüzden bizim bir an önce kentsel dönüşüme Türkiye'yi hazırlamamız ve bitirmemiz icap ediyor." diye konuştu.

        Bakan Özhaseki ve il protokolü, konuşmaların ardından hak sahiplerinden bir kısmına evlerinin anahtarlarını teslim etti.

        Özhaseki, daha sonra örnek daireyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        ABD'de Hilary alarmı
        ABD'de Hilary alarmı
        Talisca'da flaş gelişme!
        Talisca'da flaş gelişme!
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        "Organlarımı bağışladım"
        "Organlarımı bağışladım"
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri'de 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri'de 5 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de 5 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de "Medya Buluşması" programında konuştu: (2)
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de "Medya Buluşması" programında konuştu: (2)
        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Kayseri'de sürdü
        Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Kayseri'de sürdü
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de "Medya Buluşması" programında konuştu: (1)
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de "Medya Buluşması" programında konuştu: (1)
        "Kapaktan kapağa nakil" ile göz kapağı açıklığını tedavi ediyor
        "Kapaktan kapağa nakil" ile göz kapağı açıklığını tedavi ediyor