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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:17
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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda S.B, T.K, A.C, B.A, K.L, S.A.C. ve M.M. gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda 125 gram sentetik kannabinoid maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

        Şüphelilerden S.A.C. ile M.M. işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı, S.B, T.K, A.C, B.A ve K.L. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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