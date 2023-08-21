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        Kayseri'de restorasyonu tamamlanan tarihi Gavremoğlu Konağı açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:50
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        Kayseri'de restorasyonu tamamlanan tarihi Gavremoğlu Konağı açıldı
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan tarihi Gavremoğlu Konağı düzenlenen törenle açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde yer alan ve geleneksel Türk İslam mimarisinin özelliklerini taşıyan konağın restorasyon çalışmaları tamamlandı.

        Gavremoğlu Konak Kafe ve Kültür Merkezi olarak hizmet verecek yapının açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, harabe haldeki binayı ayağa kaldırdıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        1774 yılında inşa edilen konak, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından korunması gerekli, taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmişti.

        Harem bölümü, sofası ve hizmetli odalarının bulunduğu bölümü tamamen yıkılan Gavremoğlu Konağı'nın temel kalıntıları, kazı ve temizlik faaliyetleri sonucu açığa çıkarılmıştı.

        Konağın yıkılan bölümlerinin zemin ve tavan örtüleri ile giriş kapısı hariç tüm ahşap unsurlarının da yanarak yok olduğu tespit edilmişti.

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