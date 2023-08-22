Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de park ve bahçeler dronla ilaçlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:11 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de park ve bahçeler dronla ilaçlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA)- Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ilçe genelindeki park ve bahçeler başta olmak üzere tüm açık alanları dronla ilaçlıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe sakinleri için daha sağlıklı bir çevre sunmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanlarda dronla kapsamlı şekilde ilaçlama yapıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını vurguladı.

        Vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak yaptığımız ilaçlama ve hijyen temizliğinin sıklığını genişlettik ve bu alanda etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Sıcaklıkların yükselmesiyle teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirip, yeni bir ilaçlama programına geçtik. Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız dronu, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ağaç ve bitki ilaçlamasında kullanırken, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ise sivrisinek ve larva için ilaçlama gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        274 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kaldılar!
        274 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kaldılar!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem (2)
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem (2)
        GÜNCELLEME - Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem
        Babasını tabanca ve bıçakla öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi ile müebbet
        Babasını tabanca ve bıçakla öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi ile müebbet
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de uyuşturucuya 5 tutuklama
        Kayseri'de uyuşturucuya 5 tutuklama
        Kayseri Basketbol'un yeni transferi Cuic, sağlık kontrolünden geçti
        Kayseri Basketbol'un yeni transferi Cuic, sağlık kontrolünden geçti