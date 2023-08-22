Kayseri'de park ve bahçeler dronla ilaçlanıyor

KAYSERİ (AA)- Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ilçe genelindeki park ve bahçeler başta olmak üzere tüm açık alanları dronla ilaçlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe sakinleri için daha sağlıklı bir çevre sunmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanlarda dronla kapsamlı şekilde ilaçlama yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını vurguladı.

Vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak yaptığımız ilaçlama ve hijyen temizliğinin sıklığını genişlettik ve bu alanda etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Sıcaklıkların yükselmesiyle teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirip, yeni bir ilaçlama programına geçtik. Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız dronu, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ağaç ve bitki ilaçlamasında kullanırken, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ise sivrisinek ve larva için ilaçlama gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.