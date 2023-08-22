Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşları, 26 Ağustos Cumartesi düzenlenecek Yamula Patlıcanı tanıtım etkinliğine davet etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Yamula Patlıcanı tanıtım etkinliğinin hazırlıkları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, etkinliği, hem Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak hem de geleneksel lezzetleri geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlediklerini belirterek vatandaşları etkinliğe davet etti.

- Hacılar Belediyesi okullarda temizlik yapıyor

Hacılar Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi ilçe genelindeki okullarda bahçe ve çevre temizliği başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okulların bahçelerinde çevre düzenlemesi ve genel temizlik çalışması yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

- Talas'ın "Gün evi" misafirlerini ağırlamaya başladı

Talas Belediyesinin yeniden inşa ettiği Mevlana Mahalle Meydanı içerisinde bulunan ve kadınlara yönelik hizmet vermeye başlayan Gün Evi'nin ilk misafirleri, Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi kursiyerleri ile öğreticileri oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gün evi haftanın 6 günü saat 11.00 ile 20.00 arası hizmet verecek.

Pek çok organizasyon için uygun alana sahip gün evinde, mekanın yanı sıra mutfak ve kafeterya hizmetleri de yer alıyor.