KAYSO ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantı Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya'nın katılımıyla yapıldı.

Toplantıya Kılıçkaya'nın yanı sıra KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.

Büyüksimitci, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin 11 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılaya ve 6 milyar dolar dış ticaret hacmine sahip olduğunu belirtti.

Geçen yıl 4 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların ihracat rekorunu kırdıklarını vurgulayan Büyüksimitci, bu yıl ise dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların devam ettiğini belirterek, 4 milyar doların altına düşmemek için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Kılıçkaya da ihracatla ilgili destekleri anlatarak, ihracatın artırılması için yaptıkları çalışmalardan bahsedip, sanayici ve iş adamlarına her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.