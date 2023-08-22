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        "Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi" kapsamında üreticilere dağıtılan aspirin hasadı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:06 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:06
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        "Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi" kapsamında üreticilere dağıtılan aspirin hasadı yapıldı
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        KAYSERİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde "Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi" kapsamında tohumu dağıtılan 350 ton aspirin hasadı düzenlenen törenle yapıldı.

        Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi'ndeki törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin son yıllarda merkezi ve yerel yönetimlerin desteğiyle ekim alanlarını genişlettiğini söyledi.

        Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla nadas alanları daraltılan Kayseri'nin Türkiye'de en fazla aspir üreten il olarak kayıtlara geçtiğini belirten Şahin, "2023 üretim yılında ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TAKE Projeleri ile 250 ton ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 ton olmak üzere toplam 350 ton aspir tohumu dağıtılarak yaklaşık 70 bin dekar alanda aspir ekimi yapıldı. Üreticilerimizin ayrıca ayırdığı kendi tohumlar ile 20 bin dekarlık alan daha eklenmiş oldu. 2023 yılında toplam 200 milyon liralık bitkisel üretim değerine ulaşmış olduk." dedi.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da tarımın savunma sanayi kadar önemli olduğunu vurguladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise tarım ve hayvancılık alanında çiftçilerin birçok talebini karşılamaya çalıştıklarını, iş birliği içerisinde ülke üretimine katkı sağladıklarını aktardı.

        Kayseri'nin aspir üretiminde ülke genelinde ilk sırada yer aldığını anlatan Büyükkılıç, "Bir hekim gözüyle bilimsel araştırmaları incelediğimizde aspir yağının karaciğer dostu olduğunu, kızartmalarda ve salatalarda rahatlıkla yenildiğini hep beraber gözlemlemekteyiz. Biz aspiri ön plana çıkarmak istiyoruz. Birinci sıraya da oturduk." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Büyükkılıç ile Çopuroğlu biçerdöver kullanarak aspir hasadını gerçekleştirdi.

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