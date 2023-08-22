Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        KAYMEK Yaz Okulu sezonu kapattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:53 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAYMEK Yaz Okulu sezonu kapattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) yaz okulları düzenlenen programla sezonu kapattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 branşta 2 bin 500 kursiyerin yararlandığı KAYMEK yaz okulları için Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde kapanış programı düzenlendi.

        Programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile daire başkanları, KAYMEK eğitmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada KAYMEK kurslarıyla bir çok genci etkinliklerle buluşturduklarını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden genç dostu şehir ödülü aldıklarını anımsatan Büyükkılıç, sosyal belediyeciliğin öncüsü olmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

        Programda, başarılı olan öğrenciler Büyükkılıç tarafından hediye ile teşvik edilirken, günün anısına hatıra fotoğraf çektirildi.

        Konuşmalarının ardından gitar dinletisi ve koro ile keyifli dakikalar geçiren katılımcılar, "Kahraman Türk Kadınları" temasıyla hazırlanan tiyatro oyununu izledi.

        Ayrıca, fuaye alanında öğrencilerin yaz okulu boyunca el sanatları dersinde yapmış olduğu ürünler ve robotik kodlama atölyesinde tamamlanan projeler sergilendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        TFF'den erteleme kararı!
        TFF'den erteleme kararı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İETT otobüsünde gerginlik! Zorla indirildi
        İETT otobüsünde gerginlik! Zorla indirildi
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
        "Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi" kapsamında üreticilere dağıtılan...
        "Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi" kapsamında üreticilere dağıtılan...
        Kayseri'de tartıştığı babasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
        Kayseri'de tartıştığı babasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
        KAYSO ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
        KAYSO ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
        Erciyes'e zirve tırmanışları başlıyor
        Erciyes'e zirve tırmanışları başlıyor
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa