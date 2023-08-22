KAYMEK Yaz Okulu sezonu kapattı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) yaz okulları düzenlenen programla sezonu kapattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 branşta 2 bin 500 kursiyerin yararlandığı KAYMEK yaz okulları için Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde kapanış programı düzenlendi.

Programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile daire başkanları, KAYMEK eğitmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada KAYMEK kurslarıyla bir çok genci etkinliklerle buluşturduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden genç dostu şehir ödülü aldıklarını anımsatan Büyükkılıç, sosyal belediyeciliğin öncüsü olmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Programda, başarılı olan öğrenciler Büyükkılıç tarafından hediye ile teşvik edilirken, günün anısına hatıra fotoğraf çektirildi.

Konuşmalarının ardından gitar dinletisi ve koro ile keyifli dakikalar geçiren katılımcılar, "Kahraman Türk Kadınları" temasıyla hazırlanan tiyatro oyununu izledi.

Ayrıca, fuaye alanında öğrencilerin yaz okulu boyunca el sanatları dersinde yapmış olduğu ürünler ve robotik kodlama atölyesinde tamamlanan projeler sergilendi.