Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:54 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

        Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, imzalanan 30. Toplu İş Sözleşmesi 2 yılı kapsayacak.

        Sözleşmeye göre ilk yıl için ortalama yüzde 107,49 oranında zam yapılırken, önümüzdeki yıl 3 ve 4'ncü dönem içinse enflasyon oranında artış belirlenmesi karara bağlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 30. dönem toplu sözleşmenin Kayseri Şeker çalışanlarına hayırlı olması dileğinde bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        KAYMEK Yaz Okulu sezonu kapattı
        KAYMEK Yaz Okulu sezonu kapattı
        "Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi" kapsamında üreticilere dağıtılan...
        "Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi" kapsamında üreticilere dağıtılan...
        Kayseri'de tartıştığı babasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
        Kayseri'de tartıştığı babasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
        KAYSO ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
        KAYSO ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
        Erciyes'e zirve tırmanışları başlıyor
        Erciyes'e zirve tırmanışları başlıyor
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa