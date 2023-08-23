Kayseri'de evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi, dumandan etkilendi.
Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak'ta A.K'ye ait 3 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kullanılmayan eşyaların bulunduğu dairedeki yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde bulunan 3'ü çocuk 5 kişiyi kurtardı.
Dumandan etkilenen ve ambulanslarda müdahale edilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.