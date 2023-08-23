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        Kayserili hayırseverler Adıyaman'a 250 konut yaptıracak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:42 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:42
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        Kayserili hayırseverler Adıyaman'a 250 konut yaptıracak
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        KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin öncülüğünde organize olan Kayserili hayırseverlerin destekleriyle Adıyaman'a depremzedeler için 250 konut inşa edilecek.

        10 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kayseri bakalım kaç konutla bu işe katılacak? Bunu da göreceğiz." diyaloğu üzerine Bakan Özhaseki Kayseri adına 250 konut sözü verdi.

        Törenin ardından geçen hafta Kayseri'ye ziyaret gerçekleştiren ve burada hayırseverlerle bir araya gelen Özhaseki, bir hafta gibi kısa bir sürede 250 konutun yapımı için hayırseverlerden gereken desteği aldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde geliştirilen projenin hazırlık aşaması tamamlanırken, konutların temeli bugün Adıyaman'da Bakan Özhaseki'nin katılımıyla atılacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, devlet millet el ele yaraların sarılacağını, bu anlayış içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde yapılacak her türlü çalışmaya Kayseri olarak destek verdiklerini söyledi.

        "Kayseri" denince akla hayırseverlerin geldiğini belirten Büyükkılıç, "Helalinden çalışıp, helalinden kazanan, insanlara faydalı olmaya çalışan anlayış akla gelir. O açıdan da Kayseri Mahallesi ya da Kayseri Evleri adı altında 250 konutun temelini Adıyaman'da atacağız." dedi.

        - "Yaklaşık bir içerisinde tamamlayacağız"

        Projeye destek veren Kayserili hayırseverlere teşekkür eden Büyükkılıç, şöyle konuştu:

        "Hatırlanacağı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakanımız Özhaseki ile olan görüşmelerinde 'Kayseri ne yapıyor?' dediğinde '250 konut' denilmişti. İş birliği içerisinde bizler bunu hayata geçiriyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık temelini atıyoruz. Destek veren hemşehrilerimize her zaman olduğu gibi minnet duyuyoruz. Bizler onlara layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordine ettiği, planını, projesini verdiği, gerekli desteği sağladığı inşaatın yapılması yönünde çabaları sürdüreceğiz. "

        Büyükkılıç, konutları yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getirerek, "Ekibimiz geçen hafta gitti, oradaki alanı yerinde inceledi, belediye başkanı ve ekibiyle görüşmeler yaptılar. Zemin artı 5 kat şeklinde 11 bloktan olacak. Allah bir daha böyle felaketlerle bizleri karşı karşıya getirmesin." dedi.

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