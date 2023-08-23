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        Kayseri'de kaynak atölyesindeki patlamada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:27 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:27
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        Kayseri'de kaynak atölyesindeki patlamada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kaynak atölyesindeki tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde tırın yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada patlama oldu.

        Patlamanın etkisiyle çıkan yangında, kaynak ustası A.U. ile müşteri H.İ.K. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

        Kamyonunu tamir ettirmek için iş yerinde bulunan Ethem Mutlu, gazetecilere, kaynak yaparken aracın yakıt deposunun birdenbire infilak ettiğini söyledi.

        Mutlu, yaralıların yanan kıyafetlerini çıkarıp müdahale etmeye çalıştıklarını kaydetti.

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