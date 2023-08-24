Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AFAD İl Müdürlüğü ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerinin Eğitimi ve Entegrasyonu seminerine katıldı.

Eğitim alan personel ile bir araya gelen Büyükkılıç, belediyeye bağlı iştiraklerin ve gönüllü personelin katılımıyla kurmayı planladıkları Kentsel Arama Kurtarma Ekiplerinin ilk kursiyerlerinin Spor AŞ personeli olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, eğitimlerini tamamlayan personeli sertifikalı AFAD Akrediteli Arama Kurtarma Ekibi olarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunduracaklarını ifade etti.

- Yemliha'nın sorunları çözülüyor

Kocasinan Belediyesi tarafından Yemliha Mahallesi'nde başlatılan yol genişletme ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerin de standardını yükselterek, cazibe merkezi haline getirdiklerini belirtti.

Yemliha Mahallesi'ndeki yol genişletme, ana yolu yenileme ve çekirdek kurutma alanı çalışmalarının sürdüğünü aktaran Çolakbayrakdar, "Merkez ve kırsal mahallelerimizin ihtiyaçları farklı oluyor. Bize düşen de farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarımızı mutlu edebilecek çözümler üretmek, kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın beklentilerini hızlıca karşılamaktır." ifadelerini kullandı.

- Kuruköprü'ye sosyal tesis

Talas Belediyesinin Kuruköprü Mahallesi'ne yaptırdığı sosyal tesiste sona gelindi.

360 metrekare kapalı, 250 metrekare açık alana sahip toplam 610 metrekarelik çok amaçlı sosyal tesis, mahallede düzenlenecek her türlü sosyal kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak.

2 katlı olarak yapılan ve içerisinde muhtarlık binasından kafeteryaya, kurs merkezinden toplantı salonuna kadar çeşitli bölümlerin bulunduğu tesiste 52 metrekarelik teras bulunuyor.

- KASKİ yağmur suyu hatlarını güçlendiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından aşırı yağışlarda oluşması muhtemel taşkınları önlemek amacıyla Altınoluk Mahallesi'nde yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Veysel Caddesi'ne toplam uzunluğu 1200 metre olan ve Q500 çapındaki yeni nesil borularla açık kanaldan deşarj alınarak imalatı yapılan proje sayesinde bölgede kanalizasyon ve yağmur suyu hatları birbirinden ayrılarak mevcut sistem daha sağlıklı yapıya kavuşturuldu.