Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Anatolia MTB Stage Race start aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 21:23 Güncelleme: 24.08.2023 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anatolia MTB Stage Race start aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından sınıflandırılan "Anatolia MTB Stage Race" Kayseri etabıyla başladı.

        Toplamda dört gün sürecek yarışların ilk etabı olan Kayseri etabı, İncesu ilçesinde gerçekleştirildi.

        Türkiye, İran ve Kazakistan'dan yarışmaya katılan ve süreye karşı yarışan 34 sporcu, ilçenin tarihi sokaklarında kıyasıya pedal çevirdi.

        Yarışlar sonucunda genel klasmanda Cemil Bozkurt birinci, Fatih Savlık ikinci, Nasuh Yılmazdağ ise üçüncü oldu.

        Elit kadınlarda ise birinciliği Alina Sarkulova, ikinciliği Azize Bekar, üçüncülüğü de Tatyana Genelava elde etti.

        Furkan Akçam'ın birinci olduğu elit erkekler kategorisinde ise Ahmet Can Akpınar ikinci, Denis Sergiyenko da üçüncü oldu.

        İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyon, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek yarışlar sonunda düzenlenen törene katılarak sporculara ödüllerini taktim etti.

        Yarışlar yarın düzenlenecek Nevşehir etabıyla devam edecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        5 gol, 1 kırmızı kart!
        5 gol, 1 kırmızı kart!
        4 gol var!
        4 gol var!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Almanya ile karşı karşıyayız!
        Almanya ile karşı karşıyayız!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!

        Benzer Haberler

        Cinayet davasında sanık avukatını tehdit eden şüpheliye 2 yıla kadar hapis...
        Cinayet davasında sanık avukatını tehdit eden şüpheliye 2 yıla kadar hapis...
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'de TAKE Projesi kapsamında yazlık buğday hasadı yapıldı
        Kayseri'de TAKE Projesi kapsamında yazlık buğday hasadı yapıldı
        Cinayet davasında sanık avukatını tehdit eden şüpheliye 2 yıla kadar hapis...
        Cinayet davasında sanık avukatını tehdit eden şüpheliye 2 yıla kadar hapis...
        Kayseri'de "Anka Vakfı 1. Açık Hava Heykel Sempozyumu" düzenlenecek
        Kayseri'de "Anka Vakfı 1. Açık Hava Heykel Sempozyumu" düzenlenecek
        Kayseri'de kaynak atölyesindeki patlamada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de kaynak atölyesindeki patlamada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı