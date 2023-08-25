Kayseri polisi uyuşturucuyla mücadele kapsamında 40 bin kişiyi bilgilendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri polisi uyuşturucuya karşı sürdürdüğü bilgilendirme faaliyetleriyle yaklaşık 40 bin kişiye ulaştı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri vatandaşları uyuşturucunun zararlarına karşı bilinçlendirmek için bir dizi çalışma yaptı.

Bu kapsamda, okullar, Kur'an kursları, AVM'ler, parklar, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve meydanlar gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Ekipler, 40 bin kişiye ulaşarak, uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirmede bulundu.