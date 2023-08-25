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        Kayseri'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:06 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:06
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        Kayseri'den kısa kısa
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mimarsinan Mahallesi'nde kütüphane ve müzik okulunun yanı sıra oyun alanları, kafeterya ve sinema salonu gibi çeşitli aktivitelerin olacağı çok amaçlı kütüphanenin yapımı tamamlandı.

        Belediye ve hayırsever Fuat Attaroğlu iş birliği ile yapılan eser yarın çocukların hizmetine açılacak.

        Çocukların eğitim, bilgi ve kişisel gelişimindeki ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet verecek kütüphane, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 11. kütüphane olacak.

        - Büyükşehir Belediyesi gençleri Çanakkale gezisine gönderdi

        Büyükşehir Belediyesi, Talas Gençlik Merkezi öğrencilerini Çanakkale'ye yolcu etti.

        Öğrenciler, tarihin en büyük zaferlerinden birinin yaşandığı Çanakkale'yi rehber eşliğinde gezecek.

        - Kocasinan ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projesi kapsamında bölgeye kazandırılacak yol, pazar yeri ve park için yıkılan gecekonduyu ilk kepçeyi vurdu.

        Çolakbayrakdar, Yıldızevler Mahallesi'nde mülkiyet sorunu çözülen eski yapıların yıkım çalışmalarını inceledi.

        Bir gecekondunun yıkımı için kepçenin üzerine çıkan Çolakbayrakdar, ilk kepçeyi vurdu.

        Özelikle imarsız yapıların, imar çalışmasıyla yıkılarak, yepyeni mahalleler inşa ettiklerine ifade eden Çolakbayrakdar, Yıldızevler Mahallesi'ni de güzel bir geleceğe hazırladıklarını belirtti.

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