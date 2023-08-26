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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 13:06 Güncelleme: 26.08.2023 - 13:06
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:
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        KAYSERİ (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "AK Parti olarak 21 yıldır iktidarız, herhalde en çok ayırdığımız bütçe eğitime olsa gerek. 2000'li yılların başında 10 milyar lira gibi olan eğitim bütçemiz geçtiğimiz yıl 274 milyar liraydı." dedi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nun açılışına katılan Özhaseki, Kayseri'nin hayırseverlikte zirve yaptığını, bunu gittiği tüm şehirlerde övünçle anlattığını söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlere değinen Özhaseki, depremlerden tüm ülkenin derinden etkilendiğini, toplamda 850 bin bağımsız birimin yıkıldığını, büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığını anımsattı.

        Özhaseki, 50 binden fazla canın da depremlerde hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bütün evlerin ve iş yerlerinin yapılması toplamda 100 milyar doları geçecek meblağa mal oluyor. Tabii depremin acısı ve psikolojisi hepsinden daha ağır. O günlerde o bölgelerde karşılaştığımız bütün misyon şefleri, yabancılar hep şunu söylediler, 'Eğer bu depremin dörtte biri bizde olsaydı biz bunun altından kalkamazdık.' Çok şükür bizler millet olarak bunun üstesinden geldik. Bizler büyük bir milletin, gerçekten iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir milletin üyeleriyiz. O günlerde herkes üzerine ne düşüyorsa onu yaptı." diye konuştu.

        Bakan Özhaseki, önümüzdeki yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için kesinlikle kitapla, bilimle iç içe olunması gerektiğini vurguladı.

        Eğitimin öneminin reddedilemeyeceğini belirten Özhaseki, "Eğitimle beraber iyilik, zenginlik, kültür, sanat, nezaket gelir. Ama eğitimsiz bir toplum olursak Allah korusun bunların hiçbiri gelmez, ilkellik gelir, kötülük, gerilik gelir hatta İslami anlayışta gerilik gelir, dağlarda insanlar birbirlerini keserler. AK Parti olarak 21 yıldır iktidarız, herhalde en çok ayırdığımız bütçe eğitime olsa gerek. 2000'li yılların başında 10 milyar lira gibi olan eğitim bütçemiz geçtiğimiz yıl 274 milyar liraydı." ifadelerini kullandı.

        Vali Vekili Abdullah Kalkan da hem hayırseverlere hem de şehrin ihtiyaçlarına göre hayırseverleri yönlendiren belediyelere teşekkür etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'yi kütüphaneler şehri yapmak yolunda ilerlediklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından yapılan dua ile kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

        Açılışa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy ve hayırsever Attaroğlu ailesi de katıldı.

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