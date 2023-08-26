Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de patlıcan festivalinde yaklaşık 20 bin kişiye güveç ikram edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 20:31 Güncelleme: 26.08.2023 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de patlıcan festivalinde yaklaşık 20 bin kişiye güveç ikram edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Yamula Patlıcanı Festivali"nde yaklaşık 20 bin kişiye güveç ikram edildi.

        Kocasinan Belediyesi tarafından Yemliha Mahallesi'nde coğrafi işarete sahip Yamula patlıcanının tanıtımı için festival düzenlendi.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte halk oyunları, sokak oyunları sergilendi.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, konuşmasında, Yamula Patlıcanı Festivali'nin geleneksel hale geldiğini ve bundan sonra da devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Yamula patlıcanının kendine has rengi ve tadı olduğuna dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Kayseri'de patlıcan denilince akla ilk Yamula patlıcanı gelir. Yemek yapılacaksa Yamula patlıcanından yapılır. Fırına güveç verilecekse Yamula patlıcanı tercih edilir. Bu patlıcanın lezzeti her ne kadar buranın havasıyla suyuyla ilgili olsa da ürünü yetiştirenlerin de katkısı çok büyük." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından 1 ton Yamula patlıcanı kullanılarak büyük kazanlarda pişirilen güveç, yaklaşık 20 bin kişiye dağıtıldı.

        Ayrıca en iyi patlıcan yetiştiriciliği yapanlara gübre hediye edildi.

        Festival sanatçı Ayşen Kaya konseriyle sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Küllerinden doğdu
        Küllerinden doğdu
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Maçta üç gol var!
        Maçta üç gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş göreve yeniden seçildi
        MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş göreve yeniden seçildi
        Yerinde Dönüşüm Projesi'ne müracaat edenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
        Yerinde Dönüşüm Projesi'ne müracaat edenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
        Bakan Özhaseki: Önümüzdeki yüzyıl, 'Türkiye Yüzyılı' olsun istiyorsak, eğit...
        Bakan Özhaseki: Önümüzdeki yüzyıl, 'Türkiye Yüzyılı' olsun istiyorsak, eğit...
        Kayseri'de enerji tesisinin patlayan gübre rögarı ekili tarlaya zarar verdi
        Kayseri'de enerji tesisinin patlayan gübre rögarı ekili tarlaya zarar verdi
        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de konuştu:
        Bakan Özhaseki: Önümüzdeki yüzyıl, 'Türkiye Yüzyılı' olsun istiyorsak, eğit...
        Bakan Özhaseki: Önümüzdeki yüzyıl, 'Türkiye Yüzyılı' olsun istiyorsak, eğit...