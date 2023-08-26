Kayseri'de patlıcan festivalinde yaklaşık 20 bin kişiye güveç ikram edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Yamula Patlıcanı Festivali"nde yaklaşık 20 bin kişiye güveç ikram edildi.

Kocasinan Belediyesi tarafından Yemliha Mahallesi'nde coğrafi işarete sahip Yamula patlıcanının tanıtımı için festival düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte halk oyunları, sokak oyunları sergilendi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, konuşmasında, Yamula Patlıcanı Festivali'nin geleneksel hale geldiğini ve bundan sonra da devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yamula patlıcanının kendine has rengi ve tadı olduğuna dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Kayseri'de patlıcan denilince akla ilk Yamula patlıcanı gelir. Yemek yapılacaksa Yamula patlıcanından yapılır. Fırına güveç verilecekse Yamula patlıcanı tercih edilir. Bu patlıcanın lezzeti her ne kadar buranın havasıyla suyuyla ilgili olsa da ürünü yetiştirenlerin de katkısı çok büyük." diye konuştu.

Konuşmanın ardından 1 ton Yamula patlıcanı kullanılarak büyük kazanlarda pişirilen güveç, yaklaşık 20 bin kişiye dağıtıldı.

Ayrıca en iyi patlıcan yetiştiriciliği yapanlara gübre hediye edildi.

Festival sanatçı Ayşen Kaya konseriyle sona erdi.