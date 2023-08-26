CHP Kayseri İl Yönetimi, Kayserispor'u ziyaret etti CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve beraberindeki heyet, Kayserispor Kulübünü ziyaret etti.

KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve beraberindeki heyet, Kayserispor Kulübünü ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Keskin ve beraberindeki heyet, başkan Ali Çamlı ile bir süre sohbet etti.

Çamlı sohbetin ardından Keskin'e Kayserispor forması hediye etti.