CHP Kayseri İl Yönetimi, Kayserispor'u ziyaret etti
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve beraberindeki heyet, Kayserispor Kulübünü ziyaret etti.
Giriş: 26.08.2023 - 20:58 Güncelleme: 26.08.2023 - 21:00
KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve beraberindeki heyet, Kayserispor Kulübünü ziyaret etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Keskin ve beraberindeki heyet, başkan Ali Çamlı ile bir süre sohbet etti.
Çamlı sohbetin ardından Keskin'e Kayserispor forması hediye etti.