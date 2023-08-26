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        CHP Kayseri İl Yönetimi, Kayserispor'u ziyaret etti

        CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve beraberindeki heyet, Kayserispor Kulübünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 20:58 Güncelleme: 26.08.2023 - 21:00
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        CHP Kayseri İl Yönetimi, Kayserispor'u ziyaret etti
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        KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve beraberindeki heyet, Kayserispor Kulübünü ziyaret etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Keskin ve beraberindeki heyet, başkan Ali Çamlı ile bir süre sohbet etti.

        Çamlı sohbetin ardından Keskin'e Kayserispor forması hediye etti.

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