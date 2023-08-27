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        Bisiklet hobisini profesyonel kariyere çeviren Furkan Akçam, milli takımın değişmezi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 11:08 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:08
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        Bisiklet hobisini profesyonel kariyere çeviren Furkan Akçam, milli takımın değişmezi oldu
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        KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Bisiklet Milli Takımı'na seçildiği ilk günden beri uluslararası her organizasyonda ay-yıldızlı formayı terleten ve 5 şampiyonluk elde eden Furkan Akçam, yeni başarılar için pedal çeviriyor.

        Çocukluk hobisini 12 yaşında profesyonel bir hale getiren 20 yaşındaki Furkan, bisiklet sporuna başladıktan bir yıl sonra milli takıma seçildi.

        O günden sonra milli formayla katıldığı her organizasyonda başarısından söz ettiren genç sporcu, bu yarışlarda 5 şampiyonluk elde etti.

        İlk olarak 2018'de Balkan Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Furkan, ardından 2019'da da aynı organizasyonda şampiyon oldu.

        Furkan, 2019, 2021 ve 2022'de de XCO Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda birinciliğe ulaştı.

        Furkan Akçam, bu yıl düzenlenecek Maraton Türkiye Şampiyonası ve Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

        AA muhabirine açıklamalarda bulunan Furkan Akçam, çok sevdiği bisiklet sporunu profesyonel hale getirmek için 12 yaşında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki bir kursa başladığını söyledi.

        Kursa başladıktan bir yıl sonra 13 yaşındayken Bisiklet Milli Takımı'na seçildiğini anlatan Furkan, "Bu yaşta milli formayla 5 kez şampiyonluk yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Sevdiğim işi yapıyorum. Bu iş beni hem maddi hem de manevi olarak tatmin ediyor." diye konuştu.

        Furkan, ailesinin de kendisine her aşamada destek verdiğini ve ileride daha büyük başarılara imza atmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

        - "Büyük umutlar vadediyor"

        Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar ise Kayseri'den yetişen bir sporcunun genç yaşta bu başarıları elde etmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

        Kayseri'deki profesyonel bisiklet altyapısının son yıllarda önemli ivmeler kazandığının altını çizen Lüzumlar, "Furkan Akçam, Kayseri'nin ilk genç milli bisiklet sporcusu. Atatürk'ün söylediği gibi, sporcumuz zeki, çevik ve aynı zamanda da ahlaklı. Gerçekten bu ölçülerde bir sporcumuz. Bulunduğu yeri de gerçekten hak ediyor. Genç yaşındaki bu gelişimine şahit olmak ilerisi için büyük umutlar vadediyor." ifadelerini kullandı.

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