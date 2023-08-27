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        Kayseri'de saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:34 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:01
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        Kayseri'de saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gazibeyli Mahallesi'nde Abdullah Uluyol'a ait saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının, bölgedeki evlere sıçraması önlendi.

        Yangında 200 saman balyası zarar gördü.

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