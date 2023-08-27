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        MHP Kocasinan İlçe Başkanı Doğan, yeniden seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 16:47 Güncelleme: 27.08.2023 - 16:47
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        MHP Kocasinan İlçe Başkanı Doğan, yeniden seçildi
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        KAYSERİ (AA) - MHP Kocasinan ilçe kongresinde, ilçe başkanlığına Hacı Ali Doğan yeniden seçildi.

        Kayseri Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP Kocasinan İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, "Lider-Teşkilat-Doktrin" düsturundan ayrılmadan, toy havasında gerçekleşen kongrelerde bir kez daha birlik ve beraberliklerini tescil ettiklerini belirtti.

        Hep birlikte başarılı olacaklarına inandıklarını ifade eden Demirezen, "Bir olacağız, beraber olacağız. İmanımızın ve inanmışlığımızın gücüyle hep beraber partimiz ve Kocasinan'ımız için çalışacağız. Gerçekleştireceğimiz kongremizin ardından, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin tayin ettiği yönde '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla çalışmalarımıza süratle başlayacağız. Daha güçlü ve daha aktif kadrolarımızla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere büyük bir azimle hazırlanacağız." dedi.

        İlçe Başkanı Doğan da kongrenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        520 delegenin oyunu alan Hacı Ali Doğan, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

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