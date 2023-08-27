Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Cem Özbay
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Uzodimma, Attamah, Kolovetsios, Carole, Ackah, Ramazan Civelek, Cardoso, Karimi, Thiam, Gökhan Sazdağı
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk. Zeki Yavru, Alim Öztürk, Drongelen, Schindler, Taylan Antalyalı, Ntcham, Bola, Emre Kılıç, Fofana, Mouandilmadji
Goller: Dk. 17 Uzodimma, Dk. 38 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 21 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor)
KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Mondihome Kayserispor, karşılaşmada ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
17. dakikada sol taraftan cezasına giren Thiam'ın ceza yayı civarına çıkardığı pasa hareketlenen Uzodimma, topu kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
21.dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Fofana'nın ortasına hareketlenen Mouandilmadji'nin altıpas içerisinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
33. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde kaleci Bilal Bayazit topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Kaleciden gelen topu iyi takip eden Taylan Antalyalı'nın şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.
38. dakikada Karimi'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta Uzodimma topu kafasıyla penaltı noktasına Gökhan Sazdağı'nın olduğu bölgeye indirdi. Sazdağı'ndan önce topa müdahale eden kaleci Okan Kocuk'dan seken topu iyi takip eden Thiam, uygun pozisyonda fileleri havalandırdı: 2-1
Maçın ilk yarısı Mondihome Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.