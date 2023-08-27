Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 20:12 Güncelleme: 27.08.2023 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat: RHG Enertürk Enerji

        Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Cem Özbay

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Uzodimma, Attamah, Kolovetsios, Carole, Ackah, Ramazan Civelek, Cardoso, Karimi, Thiam, Gökhan Sazdağı ​​​​​​​

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk. Zeki Yavru, Alim Öztürk, Drongelen, Schindler, Taylan Antalyalı, Ntcham, Bola, Emre Kılıç, Fofana, Mouandilmadji

        Goller: Dk. 17 Uzodimma, Dk. 38 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 21 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor)

        KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Mondihome Kayserispor, karşılaşmada ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

        17. dakikada sol taraftan cezasına giren Thiam'ın ceza yayı civarına çıkardığı pasa hareketlenen Uzodimma, topu kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

        21.dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Fofana'nın ortasına hareketlenen Mouandilmadji'nin altıpas içerisinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

        33. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde kaleci Bilal Bayazit topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Kaleciden gelen topu iyi takip eden Taylan Antalyalı'nın şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

        38. dakikada Karimi'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta Uzodimma topu kafasıyla penaltı noktasına Gökhan Sazdağı'nın olduğu bölgeye indirdi. Sazdağı'ndan önce topa müdahale eden kaleci Okan Kocuk'dan seken topu iyi takip eden Thiam, uygun pozisyonda fileleri havalandırdı: 2-1

        Maçın ilk yarısı Mondihome Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Bir cani katliamı daha!
        Bir cani katliamı daha!
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!

        Benzer Haberler

        Oturdukları evi ateşe verip, kaçtı
        Oturdukları evi ateşe verip, kaçtı
        MHP Kocasinan İlçe Başkanı Doğan, yeniden seçildi
        MHP Kocasinan İlçe Başkanı Doğan, yeniden seçildi
        Kayseri'de saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
        Haciz işlemine giden avukatı darbetmekle suçlanan kadın, adli kontrolle ser...
        Haciz işlemine giden avukatı darbetmekle suçlanan kadın, adli kontrolle ser...
        Haciz işlemine giden avukatı darbetmekle suçlanan kadın, adli kontrolle ser...
        Haciz işlemine giden avukatı darbetmekle suçlanan kadın, adli kontrolle ser...
        Bisiklet hobisini profesyonel kariyere çeviren Furkan Akçam, milli takımın...
        Bisiklet hobisini profesyonel kariyere çeviren Furkan Akçam, milli takımın...