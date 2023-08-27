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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 21:24 Güncelleme: 27.08.2023 - 21:24
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: RHG Enertürk Enerji

        Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Cem Özbay

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Uzodimma (Dk. 87 Mane), Attamah, Kolovetsios, Carole, Ackah (Dk. 90+2 Baran Ali Gezek), Ramazan Civelek (Dk. 84 Arif Kocaman), Cardoso (Dk. 84 Kemen), Karimi, Thiam, Gökhan Sazdağı ​​​​​​​(Dk. 90+2 Talha Sarıadslan)

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 69 Satka), Alim Öztürk, Drongelen, Schindler, Taylan Antalyalı (Dk. 62 Benasser), Ntcham (Dk. 88 Gomes), Bola (Dk. 61 Soner Aydoğdu) , Emre Kılıç, Fofana, Mouandilmadji (Dk. 62 Laura)

        Goller: Dk. 17 Uzodimma, Dk. 38 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 21 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor)

        KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Mondihome Kayserispor, sahasında Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

        55. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kale gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

        63. dakikada Kayserispor atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda kaleci Okan Kocuk sağına uzanarak kale direğinin dibinden topu kontrol etti.

        65. dakikada sol kanattan Cardoso'nun penaltı noktası çıkardığı ortaya hareketlenen Karimi'nin kafa vuruşunda topu kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla uzaklaştırdı.

        75. dakikada Laura'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Fofana kaleciye karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        81. dakikada sağ kanatta topla buluşan Schindle'nin ortasında altıpas içerisine koşu yapan Laura uygun pozisyonda kafa vuruşunu yapamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.

        Karşılaşma Mondihome Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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