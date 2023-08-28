Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        "Pijamalı patlıcan"ın üretimi yaygınlaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:15 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Pijamalı patlıcan"ın üretimi yaygınlaşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Mor renginin üzerindeki beyaz çizgilerinden dolayı "pijamalı patlıcan" olarak da bilinen tescilli Yamula patlıcanı, Kayseri'nin Yemliha Mahallesi'nin yanı sıra ekim alanı Mahzemin ve Ebiç mahallelerinde de yaygınlaşarak yöre halkına kazanç kapısı oluyor.

        Farklı morfolojik yapısı, kendine has aroması ve çekirdeksiz olmasıyla bilinen Yamula patlıcanı, 980 hanenin yaşadığı yörede neredeyse her aile tarafından ekiliyor.

        Ekonomik kazancından dolayı tescilli patlıcanın üretimi son yıllarda Mahzemin ve Ebiç gibi mahallerde de yaygınlaşarak 1025 dekar alanda ekiliyor.

        Patlıcanın hem tarladan toplanmış hali hem de kurusu, reçeli ve turşusu yöre halkı tarafından tüketiciyle buluşturuluyor.

        Yemliha Mahallesi Muhtarı Ömer Topal, AA muhabirine, patlıcanın 2010 yılında tescilinin alındığını, lezzetiyle diğer patlıcanlardan ayrıldığını söyledi.

        Patlıcanın mahallenin başlıca geçim kaynakları arasında yer aldığını belirten Topal, "Bizim patlıcanımız pijamalı. Beyaz mor renkte, tam mor değil. Eskiden daha beyazdı. Bizim buranın suyundan, ikliminden ekilen patlıcan başka yerlerde ekilse o verimi ve tadı almıyor." diye konuştu.

        - Kurutmalık, konserve, reçel, turşu yapılıyor

        Patlıcanın farklı şekillerde değerlendirildiğini anlatan Topal, "Kurutmalık oluyor, karnıyarıklık yapıyoruz. Konserve, reçel, turşu yapıyoruz. Belki 50 çeşit şekilde değerlendiriliyor." dedi.

        Atalarından bu yana yaklaşık bir asırdır yörede patlıcan ekildiğini aktaran Topal, Yemliha denilince akla patlıcanın geldiğini, lezzetini tadanın vazgeçemediğini dile getirdi.

        Mustafa Çiçek de yaklaşık 10 yıldır patlıcan ektiğini ifade etti.

        Çiçek, nisan ayında atalık tohumdan patlıcanı ektiklerini belirterek, "Otla mücadele, ilaçlama yapılır. Bu yıl sekizinci ayda hasada başladık. Normalde biraz daha önce başlamamız lazımdı. Önce yemeklik toplarız. Sonra soğuk almazsa on birinci aya kadar toplamaya devam ederiz. Bu yıl şükür verim güzel, geçen yıla göre iyi. Tüm emeklerimizin karşılığını alırız inşallah." diye konuştu.

        Hamide Çiçek ise patlıcan hasadı sayesinde düğünlerini yaptıklarını, evlatlarını okuttuklarını, evlerini geçindirdiklerini söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Devlerin Antonio savaşı!
        Devlerin Antonio savaşı!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Havada panik
        Havada panik
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!

        Benzer Haberler

        Ayağı yaralı köpek "Mahoni"ye 112 istasyonu çalışanları sahip çıktı
        Ayağı yaralı köpek "Mahoni"ye 112 istasyonu çalışanları sahip çıktı
        Transfer tahtası kapalı olan Kayserispor sezona iyi başladı
        Transfer tahtası kapalı olan Kayserispor sezona iyi başladı
        (ÖZEL) Kayserisporlu futbolcular Samsunspor galibiyetini değerlendirdi
        (ÖZEL) Kayserisporlu futbolcular Samsunspor galibiyetini değerlendirdi
        Kayserispor - Samsunspor maçının ardından
        Kayserispor - Samsunspor maçının ardından
        Mondihome Kayserispor - Yilport Samsunspor maçının ardından
        Mondihome Kayserispor - Yilport Samsunspor maçının ardından
        Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor maçının ardından
        Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor maçının ardından