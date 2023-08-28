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        Melikgazi Kayseri Basketbol'da Petronyte, sağlık kontrolünden geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:53 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:53
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        Melikgazi Kayseri Basketbol'da Petronyte, sağlık kontrolünden geçirildi
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        KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Gintare Petronyte, sağlık kontrolünden geçirildi.

        Kayseri ekibinin anlaştığı 34 yaşındaki Litvanyalı pivot Petronyte, Memorial Kayseri Hastanesinde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

        Deneyimli oyuncu, hastanede dahiliye, kardiyoloji muayenesi ile EKG ve efor testinden geçti.

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