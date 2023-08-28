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        Başkan Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'nde vatandaşla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:15 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:21
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        Başkan Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'nde vatandaşla buluştu
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde vatandaşlarla ile bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, Kayseri'nin turizm destinasyonlarından Koramaz Vadisi'ni ziyaret etmeyi sürdürüyor.

        Bölgeye ilgi gösteren vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Koramaz Kafe'yi de ziyaret etti.

        Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Kayseri'nin açık hava müzesi niteliğinde olduğunu belirterek "Kayseri'de Koramaz Vadisi bir başka güzel. Yavaş yavaş yaz mevsimini geride bırakıp güze doğru girerken vatandaşlarımız Koramaz'ın muhteşem doğası eşliğinde Koramaz Kafe'de hafta sonunun keyfini çıkarıyor. Biz de bu güzel günde Koramaz Kafe’de hemşehrilerimizle sohbetler ettik." ifadelerini kullandı.

        Başkan Büyükkılıç, ailelerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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