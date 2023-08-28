Antakya Medeniyetler Korosu Talas'ta konser verecek
KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu'nu Kayserililerle buluşturacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri" kapsamında gerçekleştirecek konser, yamaç paraşütü iniş alanında saat 21.45'te başlayacak.
Antakya Medeniyetler Korosu'nun 30 Ağustos Çarşamba günü vereceği konser ücretsiz izlenebilecek.
Öte yandan aynı gün Talas Havacılık Kulübü de "Zafer Uçuşu" adı altında model uçak gösterisi gerçekleştirecek.
Yamaç paraşütü iniş alanındaki programda ayrıca yamaç paraşütü gösterisi de düzenlenecek.