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        Atık plastikten ürettiği mobilya aksesuar ve malzemeleri 17 ülkeye ihraç ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:01 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:01
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        Atık plastikten ürettiği mobilya aksesuar ve malzemeleri 17 ülkeye ihraç ediyor
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        KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) plastik ve naylon atıkları geri dönüşüme kazandırarak bunlarla mobilya aksesuar ve malzemeleri üreten iş insanı Yusuf Özkan, 17 ülkeye yaptığı ihracatla yıl sonuna kadar ülke ekonomisine 1 milyon dolar katkı sunmayı hedefliyor.

        Yaklaşık 47 yıl önce babasıyla plastik bidon üretmeye ve satmaya başlayan Özkan, gelen talepler doğrultusunda 1988 yılında mobilya sektörüne yöneldi.

        Özkan, 1980'li yıllarda ham maddesi gürgen olan mobilya ayaklarını hem işçilik maliyetini düşürmek hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak için plastikten üretmeye başladı.

        Bunun için OSB'de bulunan fabrikalardan her ay yaklaşık 50 ton plastik atık toplayan Özkan, 130 kişiyi istihdam ettiği fabrikasında bunları işleyerek kanepe, baza ve modüler mobilya gruplarının ihtiyaç duyduğu ayak, tekerlek ve kulp gibi ürünler üretti.

        Bu ürünleri Rusya, İtalya, Hollanda, Ukrayna, Almanya, Romanya, Azerbaycan, Irak ve bazı Balkan ülkelerine ihraç eden Özkan, geçen yıl ülke ekonomisine 700 bin dolar girdi sağladı.

        Özkan, bu yıl sonuna kadar 1 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyor.

        Kayseri Plastik Sanayiciler Derneği (KAYPİDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Özkan AA muhabirine, aldıkları geri dönüşüm lisansı ile mobilya sektörüne yönelik hizmet verdiklerini söyledi.

        Vatandaşlardan plastik, metal, kağıt ve cam atıkları yerinde ayrıştırmalarını ve geri dönüşüme göndermelerini isteyen Özkan, "Plastik algısı çok önemli. Kanserojen madde diyorlar, çevreyi kirleten plastik diyorlar fakat biz sektör olarak bu görüşlere katılmıyoruz çünkü doğayı ve tabiatı plastikler değil, insanlar kirletiyor. Biz naylon ambalajları ve tehlikeli atık olmayan malzemeleri endüstriye, ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Biz bu malzemeleri ham madde haline getiriyor ve kullanıyoruz. Görünümü güzel, keyif kaçırmayacak, göze batmayacak renkli, desenli ve dekoratif ürünler yaparak insanların hizmetine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

        Özkan, topladıkları plastik atıkları ekonomiye kazandırdıklarını ve sektör olarak geri dönüşüme önem verdiklerini belirtti.

        Ürettikleri ürünleri iç piyasada İzmir, Bursa, Trabzon, Antalya, Adana ve Mersin'e gönderdiklerini kaydeden Özkan, "Bine yakın kalıbımız var. Bu kalıplar vasıtasıyla sektöre hizmet veriyoruz. Aynı zamanda 17 ülkeye ihracatımız var. Tabii ki piyasa şartlarına göre bunlar yoğunluk kazanıyor. Ülke bazında değişebiliyor. Yoğun olarak Rusya, İtalya, Balkanlar ve Hollanda gibi ülkelere çalışıyoruz." dedi.

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