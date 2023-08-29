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        Yahyalı'da yetkililer selin hasar verdiği yerleri inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:35 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:35
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        Yahyalı'da yetkililer selin hasar verdiği yerleri inceledi
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün yaşanan sel sonrası, Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, KASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Ufuk Sekmen incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sel ve taşkınlarda bazı evler sular altında kaldı, ekili dikili araziler büyük ölçüde zarar gördü.

        İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk, yaklaşık 45-50 dakika süren sağanak sonrası sel oluştuğunu, selin en çok Yenice Mahallesi'ni etkilediğini, alt yapının hasar gördüğünü belirtti.

        En kısa zamanda alt yapının tadilatını yapacaklarını aktaran Öztürk, "Evlerini su basan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Hem onların hem de zirai ürünleri zarar gören dostlarımızın yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.

        KASKİ Genel Müdürü Çağan da sorunları el birliği ile çözeceklerini kaydetti.

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