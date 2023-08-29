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        Kayseri'de oda başkanları temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:01 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:01
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        Kayseri'de oda başkanları temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, temmuz ayını 270 milyon 792 bin dolar ihracatla tamamladıklarını, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,49 azalmanın söz konusu olduğunu bildirdi.

        Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Büyüksimitci, 7 aylık ihracatın 2 milyar 74 milyon 577 bin dolar olarak gerçekleştiğini, rakamların geçen yıla oranla bir miktar düşük olsa da son çeyrekte bunu telafi edeceklerine inandığını belirtti.

        Kayseri'den temmuz ayında 153 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan Büyüksimitci, ihracata en yüksek katkıyı mobilya sektörünün yaptığını, ardından kablo ve elektrikli ev aletleri sektörünün geldiğini, en fazla ihracat yapılan ülkelerin ise Irak, Almanya, Avusturya, ABD ve İtalya olduğunu kaydetti.

        Son aylarda hükümet tarafından ihracatın artırılmasına yönelik alınan tedbirlerin önümüzdeki aylarda olumlu yansımaları olacağına işaret eden Büyüksimitci, "Geçtiğimiz aylarda reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL'ye çıkarılarak ihracatçılarımızın finansmana erişim şartları kolaylaştırıldı. KOBİ'lerimizin reeskont kredilerinden aldığı pay artırıldı. Yine reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı. Son olarak geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanımız ihracatçılara yönelik 1 milyar dolarlık kredi paketi açıkladı. Bunun gibi birçok düzenlemeyi ihracatçımızın hedeflerine ulaşmasına doğrudan katkı sağlayacak önemli adımlar olarak görüyoruz. Dünya pazarlarında yaşanan ekonomik daralmadan kaynaklı geçen yılın bir miktar gerisinde olsak da ihracat pazarlarımızda son çeyrekte öngördüğümüz canlanma ile geçen yılı yakalayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da ihracat pazarının daraldığı, uluslararası finansal piyasalarda dış kaynağa ulaşmanın zorlaştığı bir dönemden geçtiklerini belirtti.

        Enflasyonun reel sektörün yatırım kararlarında belirsizliğe neden olduğunu aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

        "KOBİ kredilerindeki daralma, zincirleme etkisiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor. Birinci öncelik mevcut üretim kapasitesini korumak olmalıdır. Üretim ve ihracat olmadan ekonomik büyümeyi ve istikrarı sağlamak mümkün olmayacaktır. İşletme sermayesine ihtiyacımız var. Finans dünyasının reel sektöre destek olmasını bekliyoruz. Diğer yandan, deprem felaketi bizlere bir kez daha gösterdi ki Marmara bölgesine alternatif şart. Bu sebeple ülkemizin dengeli kalkınmasına paralel şekilde 'Orta Anadolu Yatırım Havzası' oluşturulmasını istiyoruz. Devletimizin vereceği desteklerle bunu başarabilecek potansiyele fazlasıyla sahibiz. Burada güçlü, nitelikli ürün üreten, yeşil dostu bir sanayi havzası oluşturulmalı."

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