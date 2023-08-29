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        Kayseri'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:35 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:35
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        Kayseri'den kısa kısa
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        KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinin Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Başakpınar Kampüsü içinde yer alan 80 dekar araziye ektiği nohut hasat edildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kimyasal gübre yerine organik gübre kullanılan ekimin sonunda 4 ton ürün elde edildi.

        Uygulama sonunda elde edilen ürünler, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, ayrıca Talas Belediyesinin aş evinde kullanılacak.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsala sahip çıkmayanın şehri yönetemeyeceğini, bu düsturdan yola çıkarak kırsal mahallelerdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine büyük destek verdiklerini belirtti.

        - Melikgazi zabıtasından dilencilere denetim

        Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu şehir merkezinde, parklarda, çarşı civarında, cami ve hastane önlerinde insanların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetim yapıyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ekiplerin işlek sokak ve caddelerden toplanan dilencilerin üst aramasını yaparak üzerlerinde çıkan paralara el koyduğunu, dilencilere Kabahatler Kanununa göre işlem yapıldığını belirtti.

        - Milletvekili Akar'dan OSB'ye ziyaret

        AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve il yönetiminden oluşan heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimini ziyaret etti.

        Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Yalçın, OSB'de kurulu fabrikaların ve üretim kapasitelerinin geldiği son durum hakkında bilgi verdi.

        Yalçın, heyete Kayseri OSB sanayicisinin sıkıntıları ve taleplerine ilişkin görüşlerini de aktardı.

        Milletvekili Hulusi Akar da Kayseri'deki tüm OSB'lerin sorunlarını ve çözüm noktasında yapılabilecekleri tespit etmek üzere ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.

        - Tramvaylarda ücretsiz internet

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından tramvaylarda bugün itibariyle ücretsiz internet dönemi başlatıldı.

        Vatandaşlar, yolculuk süresinde cep telefonu, tablet veya diz üstü bilgisayarından araç içi kablosuz internet hizmetine bağlanıp, yolculuk boyunca interneti ücretsiz kullanabilecek.

        Uygulama, "Sayın yolcularımız, araçlarımızda ücretsiz wifi hizmeti kullanımınıza sunulmuştur. İyi yolculuklar dileriz" anonsuyla duyuruluyor.

        Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından 41 kilometre raylı sistem hat uzunluğu ile 66 durakta, 74 tramvay aracı ile günlük ortalama 160 bin yolcuya hizmet veriliyor.

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