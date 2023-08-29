Yahyalı'da istihdamı destekleyecek AB projesi tanıtıldı
Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve Yahyalı Belediyesinin ortak olduğu "Yahyalı'da Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor" projesinin açılış toplantısı yapıldı.
KAYSERİ (AA) - Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve Yahyalı Belediyesinin ortak olduğu "Yahyalı'da Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor" projesinin açılış toplantısı yapıldı.
Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıda, proje koordinatörü Yusuf Parlak, projeyi tanıttı.
Programa Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk katıldı.