Yahyalı'da istihdamı destekleyecek AB projesi tanıtıldı Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve Yahyalı Belediyesinin ortak olduğu "Yahyalı'da Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor" projesinin açılış toplantısı yapıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 29.08.2023 - 15:55 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:03 facebook

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