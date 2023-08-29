Sarıoğlan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenlendi
Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenlendi.
KAYSERİ (AA) - Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenlendi.
İlçedeki öğrencilere tarih bilinci aşılamak amacıyla düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Ritm gösterisi yapan öğrenciler, daha sonra "Zafer Bayramı" adlı şiir oldu.
Şiir okunurken öğrenciler ay ve yıldız gösterisi sundu.
Etkinliğin sonunda Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Akbülbül, Türk milletinin kahramanlık dolu tarihini ve milli değerlerini minik yüreklere aktarmaya bu tür etkinliklerle devam edeceklerini belirtti.