Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Basketbolda 17. Erciyes Kupası heyecanı Kayseri'de yaşanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:04 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbolda 17. Erciyes Kupası heyecanı Kayseri'de yaşanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Erciyes Kupası, 4 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

        Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 4-6 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'na 3 takım katılacak.

        Turnuvada, Melikgazi Kayseri Basketbol, İzmit Belediyespor ve Bursa Uludağ Basketbol ekipleri mücadele edecek.

        Basketbolhseverler karşılaşmaları ücretsiz takip edilebilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Yargıtay, kızına cinsel istismar sanığı babaya verilen 30 yıl hapis cezası...
        Yargıtay, kızına cinsel istismar sanığı babaya verilen 30 yıl hapis cezası...
        Kayseri Ticaret Odası ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri Ticaret Odası ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri Şeker'in 68. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        Kayseri Şeker'in 68. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı
        ERÜ ve AGÜ öğretim üyeleri çimentosuz ultra düşük karbon salınımlı yapı mal...
        ERÜ ve AGÜ öğretim üyeleri çimentosuz ultra düşük karbon salınımlı yapı mal...
        Sarıoğlan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenlendi
        Sarıoğlan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenlendi
        Yahyalı'da istihdamı destekleyecek AB projesi tanıtıldı
        Yahyalı'da istihdamı destekleyecek AB projesi tanıtıldı