Basketbolda 17. Erciyes Kupası heyecanı Kayseri'de yaşanacak
KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Erciyes Kupası, 4 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 4-6 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'na 3 takım katılacak.
Turnuvada, Melikgazi Kayseri Basketbol, İzmit Belediyespor ve Bursa Uludağ Basketbol ekipleri mücadele edecek.
Basketbolhseverler karşılaşmaları ücretsiz takip edilebilecek.