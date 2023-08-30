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        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Gön Han'daki restorasyon çalışmalarını inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:29 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:29
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        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Gön Han'daki restorasyon çalışmalarını inceledi
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        KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon çalışmaları devam eden Gön Han'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre Palancıoğlu, Piri Mehmet Paşa tarafından 500 yıl önce yapılan Gön Han'daki restorasyon çalışmalarını Kayseri Mimarlar Odası yönetimi ve üyeleriyle paylaştı.

        Mimarlarla çalışmaları inceleyen Palancıoğlu, burada yaptığı açıklamada Gön Han'ın büyük bir değer olduğunu, restorasyonunu tamamlayıp Kayseri'ye kazandıracaklarını belirtti.

        Çalışmalar bittikten sonra hanın içerisinde ticarethaneler ve dinlenme yerleri oluşturulacağını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Osmanlı vezirlerinden Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından inşa edilen, deri işçiliğinden adını alan Gön Han'ı Mimarlar Odamız ile teknik gezi yaparak inceledik. Tarihi izleri tahrip etmeden, niteliksiz yapıları kaldırıp temizliğini yaptığımız Gön Han'da han odaları, bacalar, kemerli yapılar, at bağlama alanları ortaya çıkardık. Kapalı çarşının alışveriş potansiyelini artıracak ve hemşehrilerimizin çay, kahve içip kültürel aktivitelerini gerçekleştirecekleri yeni imkan sunacak. Çok güzel tarih kokan bir mekan haline gelecek. Burası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olacak. Burası sosyal, kültürel etkinliklerin uğrak yeri olacak."

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