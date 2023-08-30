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        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 19:03 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:03
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        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Z.K. yönetimindeki 38 KT 376 otomobil, Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Ekiplerce takip edilen otomobil, aralarında polis otosunun da bulunduğu birçok araca çarparak, bir süre ters istikamette ilerledi.

        Yaklaşık 10 kilometre giden araç, Kocasinan Bulvarı'nda durduruldu.

        Sürücü gözaltına alındı, hasar oluşan araç ise incelemenin ardından emniyete çektirildi.

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