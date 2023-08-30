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        Kayseri'de avlanmak için gittiği dağda kaybolan genç bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 20:08 Güncelleme: 30.08.2023 - 20:46
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        Kayseri'de avlanmak için gittiği dağda kaybolan genç bulundu
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı içesinde avlanmak için gittiği Belen Dağı'nda kaybolan 19 yaşındaki genç, aramak kurtarma ekiplerince bulundu.

        Sabah evden "ava gidiyorum" diyerek çıkan Kadir Köşger'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

        Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı gönüllülerden oluşan ekip, 3 saatlik çalışmanın ardından, genci evinden yaklaşık 7 kilometre uzaktaki Akbaş mevkisinde buldu.

        Sağlık durumu iyi olan genç ailesine teslim edildi.

        Bir ağacın gölgesinde uyuduğunu belirten Köşger, seslenmeleri ile kendisini uyandıran ekiplere teşekkür etti.

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