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        Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de konser verdi

        Antakya Medeniyetler Korosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kayseri'de konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 23:35 Güncelleme: 31.08.2023 - 00:19
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        Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de konser verdi
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        KAYSERİ (AA) - Antakya Medeniyetler Korosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kayseri'de konser verdi.

        "Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri" kapsamındaki konser, Talas Belediyesinin ev sahipliğinde yamaç paraşütü iniş alanında gerçekleştirildi.

        Üç semavi din, farklı mezhep, kültür ve meslekten kişilerin bir araya gelerek kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu burada alanı dolduran sanatseverlerle buluştu.

        Koro şefi Yılmaz Özfırat, yaptığı konuşmada, depremden önce 200 kişi olduklarını anımsattı.

        Şu anda 193 kişi kaldıklarını belirten Özfırat, "Bizler de 7 tane canımızı kaybettik. Hepimiz savrulup başka illere gittik. Evimizi, barkımızı kaybettik. Ama bu akşam Kayseri Talas Belediyesi bize kucak açtı. Bizi kendi bildi ve buraya davet etti. Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Antakya Medeniyetler Korosu'nun kurulduğu günden bu yana çok güzel hizmetler verdiğini belirterek, kendilerine teşekkür etti.

        Programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve vatandaşlar katıldı.

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