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        Rektör Çalış, TEKNOFEST'teki ERÜ standını ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 09:43 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:59
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        Rektör Çalış, TEKNOFEST'teki ERÜ standını ziyaret etti
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        KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Rektörü (ERÜ) Prof. Dr. Fatih Altun, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'te yer alan ERÜ standını ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalış, Ankara Etimesgut Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023'te yarışlarda dereceye giren projeleri ve AR-GE çalışmalarının sergilendiği standı gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Altun, etkinlikteki ERÜ standına teknoloji merakı olan herkesi davet etti.

        Her yıl düzenlenen TEKNOFEST yarışlarında ERÜ'lü öğrencilerin önemli başarılar elde ettiğini aktaran Altun, öğrenciler tarafından teknoloji ve bilime yönelik yapılan tüm çalışmaları desteklediklerini kaydetti.

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