Erciyes Dağı'nda hafta sonları zirve tırmanışı heyecanı yaşanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından hafta sonları zirve tırmanışı düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 bin 917 rakımlı zirvesi ile şehrin sembolü olan Erciyes Dağı’nda, doğaseverler zirveye çıkmanın heyecanı yaşıyor.

Erciyes AŞ'nin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde yapılan tırmanışlara katılanlar, zirvedeki manzaranın tadını çıkarıyor.

2, 9, 16, 23 ve 30 Eylül'de de yapılacak etkinlikle ilgili detaylı bilgilendirme ve rezervasyon 0352 342 3917 numaralı telefondan yapılıyor.

Zirve tırmanışı için katılımcıların uyku tulumu ya da battaniye, yürüyüşe uygun ve dayanıklı ayakkabı, sırt çantası, mont, gözlük, şapka ve sağlık raporu getirmesi gerekiyor.