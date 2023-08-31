Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes Dağı'nda hafta sonları zirve tırmanışı heyecanı yaşanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 13:24 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Dağı'nda hafta sonları zirve tırmanışı heyecanı yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından hafta sonları zirve tırmanışı düzenleniyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 bin 917 rakımlı zirvesi ile şehrin sembolü olan Erciyes Dağı’nda, doğaseverler zirveye çıkmanın heyecanı yaşıyor.

        Erciyes AŞ'nin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde yapılan tırmanışlara katılanlar, zirvedeki manzaranın tadını çıkarıyor.

        2, 9, 16, 23 ve 30 Eylül'de de yapılacak etkinlikle ilgili detaylı bilgilendirme ve rezervasyon 0352 342 3917 numaralı telefondan yapılıyor.

        Zirve tırmanışı için katılımcıların uyku tulumu ya da battaniye, yürüyüşe uygun ve dayanıklı ayakkabı, sırt çantası, mont, gözlük, şapka ve sağlık raporu getirmesi gerekiyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Korhan Berzeg için yeniden arama çalışması başlatıldı!
        Korhan Berzeg için yeniden arama çalışması başlatıldı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de PYD/YPG şüphelisi yakalandı
        Kayseri'de PYD/YPG şüphelisi yakalandı
        Kayseri'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı'da bu yıl 700 sıcak hava balon uçuşu yap...
        Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı'da bu yıl 700 sıcak hava balon uçuşu yap...
        Rektör Çalış, TEKNOFEST'teki ERÜ standını ziyaret etti
        Rektör Çalış, TEKNOFEST'teki ERÜ standını ziyaret etti
        Kayseri Ticaret Borsası
        Kayseri Ticaret Borsası
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı