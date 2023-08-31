Erciyes ve Ağrı dağlarına 30 Ağustos Zafer Tırmanışı yapıldı
KAYSERİ (AA) - Dağcılar, Erciyes ve Ağrı dağlarının zirvesine 30 Ağustos Zafer Tırmanışı yaptı.
Kayseri'de faaliyet gösteren K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kulübün programında yer alan geleneksel 30 Ağustos Zafer Tırmanışı, Ağrı ve Erciyes'te gerçekleştirildi.
Ağrı Dağı tırmanışına 14, Erciyes tırmanışına ise 35 dağcı katıldı.
Dağcılar, 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümü anısına zirvelerde Türk bayrağı açtı.