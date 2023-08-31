Kayseri'de emekli öğretmenlere "Heimlich" manevrası ile ilk yardım eğitimi anlatıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de emekli öğretmenlere Heimlich manevrası ile ilk yardım eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İlk Yardım Eğitim Merkezi'nce Öğretmenevi'nde verilen eğitimde uzmanlar, ilk yardımın önemini anlattı.

Hava yolu tıkanıklığıyla ilgili sunum yapan eğitimciler, uygulamalı olarak Heimlich manevrasını maketler üzerinde gösterdi, daha sonra emekli öğretmenler de kendi aralarında manevrayı uyguladı.

Ağız kitlenmesi ve dilin geri kaçması durumunda yapılacak baş çene pozisyonu, eğitimci Arif Eşkara tarafından maket üzerinde gösterildi.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, eğitimin hayatın her aşamasında gerekli olduğunu, ilk yardımla ilgili bilgilerin de hayati önem taşıdığını belirtti.

Karaköse, hem kursiyerlere hem de eğitimcilere ilk yardım konusuna gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.